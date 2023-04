Beppe Marotta, ad dell'Inter, ha parlato a DAZN prima della gara contro la Fiorentina: "Questa è stata una settimana in cui tanti erano in nazionale, ha portato un dispendio psico-fisico con partite e viaggi, solo giovedì si è ricompattato il gruppo. Le scelte di mister Inzaghi sono condizionate anche da questo".



Futuro di Bastoni? Onana? I tifosi possono stare tranquilli?

"Sicuramente sì, ma come ben sapete la volontà di rimanere c'è e tutto è in discesa se c'è questa volontà. In questo momento però abbiamo chiesto alla squadra di concentrarsi sul campionato e non sui rinnovi, in questo mese la posta in palio è importante e gratificante, siamo concentrati su questo mese".



Lukaku ha fatto molto bene in nazionale. Quanto dipenderà da lui il futuro?

"Il suo attaccamento è 10 da 1 a 10. È in prestito e tornerà al Chelsea, dovremo valutare tutti insieme le prospettive a fine anno, oggi è prematuro. Non siamo qui a decidere il suo destino ora, spero tanto che le prestazioni siano confortanti e diano un apporto fondamentale agli obiettivi della squadra".



Sorpreso da com'è terminata l'avventura di Conte in Inghilterra?

"Sorpresa in parte, ma non conosco assolutamente le dinamiche e non posso pronunciarmi, non so valutare".