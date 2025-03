Inter, Marotta: "Rinnovo Inzaghi? Ci sono i presupposti. Ormai non si può più spendere tanto per i giocatori"

E' un momento d'oro per i nerazzurri, che dopo il successo sul campo dell'Atalanta hanno allungato anche sul Napoli e consolidato il primato in Serie A, in attesa di tornare a giocare in Champions League dove affronteranno il Bayern Monaco nei quarti di finale.Marotta, presidente dell'Inter, ha concesso una lunga intervista a Sky Sport: le sue dichiarazioni.- "Sicuramente è un momento felice, ma con grande e sano realismo. Mancano due mesi e poi ci sarà il Mondiale per Club, una prosecuzione atipica. Abbiamo delle competizioni in cui siamo presenti da protagonisti e lo vogliamo essere, è la nostra storia che lo dice, i nostri meriti. In primis l’allenatore che si è comportato ancora una volta in modo eccellente, poi squadra, società, proprietà e tifosi. C'è un clima positivo che ci permette di arrivare al fotofinish nelle migliori condizioni".

- "Io di Triplete non parlo sicuramente. Poi i dirigenti, gli sportivi e anche i tifosi devono essere sempre ambiziosi. Ambizione non è sinonimo di arroganza o presunzione in ambito sportivo, le ambizioni ti fanno dare di più. Siamo l’Inter, siamo professionisti abituati a competere, ma dobbiamo competere fino alla fine. L’importante è esserci al momento giusto e noi ci siamo. Poi se altri saranno più bravi ci inchineremo e faremo complimenti".- "Abbiamo sempre fatto il rinnovo a bocce ferme. Ci sono tutti i presupposti per immaginare che lui possa proseguire con noi. Non è in scadenza, ma è comunque giusto rinnovare e allungare il contratto al momento adatto. Quello che conta è la simbiosi che si è creata tra lui e la società. Questi sono i presupposti migliori per andare lontano. Con Inzaghi siamo cresciuti tutti, stiamo attraversando un ciclo che ancora non è alla sua conclusione. C’è proprietà nuova, nuova linfa, nuova determinazione e nuovi obiettivi. C’è lo stadio che comunque è uno strumento significativo per dire come gli azionisti credano nel progetto, ci sono tutti i presupposti per continuare insieme".

MAROTTA: "OAKTREE DA SUBITO FOCALIZZATA SUL PROGETTO SAN SIRO"

- "Bisogna essere duttili e capire il momento storico dell’Italia. Modellare le proprie società in virtù di quello che è il riferimento socio-economico dell’Europa a livello sportivo. L’Italia non è più l’Eldorado del Duemila o degli anni Novanta. Non si può più spendere tanto per i giocatori. Bisogna fare di ogni virtù la propria capacità e dovremo essere bravi a fare squadra forte e competitiva con slogan della sostenibilità che va sempre raggiunta e sostenuta".

