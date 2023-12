, amministratore delegato dell', è intervenuto a Mediaset prima della sfida con la Real Sociedad in Champions League: "Vogliamo dare continuità ad un percorso vincente, arrivare primi per evitare avversari insidiosi e dobbiamo fare una partita importante. L'avversario è di tutto rispetto".- "Siamo in un calcio moderno, ci sono tante partite e ogni club deve allestire una rosa numericamente e qualitativamente importante. Non parlerei di titolari, abbiamo 24 giocatori che meritano di giocare titolari".- "Abbiamo come interlocutore importante che ha voglia di rimanere all'Inter, penso non ci saranno problemi".- "La risposta più importante che noi cerchiamo, dimostrerebbe che stiamo risalendo la china anche in Europa".- "Ci sono tanti giocatori di valore, è una scelta dell'allenatore che avrà le sue motivazioni con un calendario compresso e il pericolo infortuni dietro l'angolo. Thuram è una sorpresa anche per noi, è stata una bella intuizione di Ausilio ed oggi è nato un matrimonio pieno di grande felicità per tutti. Ha ancora grandi potenzialità".Marotta, poi, ha aggiunto a Sky Sport: "È un test molto importante per capire dove siamo. Affrontiamo questa sfida con grande determinazione, come stiamo facendo da tutta la stagione. Vincere significa evitare avversari sulla carta più difficili da affrontare".- "Questa è una bella dichiarazione d'amore di Lautaro, di un capitano vero che vuole continuare con noi. Le premesse sono importanti, sarà un rinnovo facile, che rispetterà gli equilibri. Forse arriverà prima di un mesetto".- "Do una risposta in chiave moderna. Il brand è risalito al punto di vista di appeal e questo rappresenta un aumento dei ricavi. Possiamo affrontare dei costi diversi ma dobbiamo fare tutto con la sostenibilità. L'aspetto economico è importante, così come i valori che rappresentano qualcosa di importante".- "Sappiamo che giocatori, allenatori e dirigenti passano, la società resta. L'importante è lavorare bene, lo stiamo facendo con grande determinazione e convinzione".- "Questo è un altro obiettivo. Purtroppo in Italia la burocrazia frena un po' le cose. Se ne occupa comunque Antonello".