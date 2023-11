Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato a DAZN prima della sfida contro la Juventus, parlando del rinnovo di Lautaro Martinez: "Il giocatore ha espresso a più riprese la volontà di continuare con noi e come società la condividiamo, stiamo negoziando con calma con i suoi agenti. Credo che non ci saranno problemi per arrivare alla definizione del rinnovo di contratto".