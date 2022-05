Giuseppeha parlato ai microfoni di Sky dal Foro Italico, dove si stanno giocando gli Internazionali di tennis: "La squadra per la prima volta si trova a dover convivere con due realtà contrastanti come campionato e Coppa Italia, c'è tensione ma il lavoro della società sta dando buoni risultati. Tutte le componenti vogliono regalarci qualcosa di speciale"."È un ottimo calciatore ed è svincolato, è appetibile da grandi club. Noi in attacco siamo forti e siamo la squadra che ha fatto più gol, quindi da questo punto di vista non abbiamo problemi ma apprezzo le qualità di Dybala"."Intanto abbiamo un giovane bravissimo allenatore che ha accumulato esperienza ulteriore, poi abbiamo uno zoccolo duro e poi dovremo puntellare e cogliere le opportunità. In Italia non si possono immaginare investimenti pesanti, dobbiamo cercare rinforzi mirati"."Non siamo al match point, assolutamente. Se lui ha desiderio di rimanere con noi, noi saremo felici di accontentarlo. Sono molto fiducioso in tal senso"."C'è un po' di amarezza perché fino agli 2000 eravamo la meta ambita da tutti nel mondo, oggi non è più così".Dzeko è stata una grande intuizione:"Un grande professionista, molto bravo che si è inserito subito. Porta in questo reparto tanta saggezza calcistica, specie per Correa e Lautaro".