Al termine della sfida contro l'Atalanta, l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Dazn.



“Effetto strano, è stato un anno difficile anche per noi ma abbiamo conseguito statistiche importanti che dimostrano quanto abbiamo lavorato. Voglio dare i giusti meriti a Oriali, Ausilio, Baccin e ovviamente anche Conte. Complimenti a tutta la società. Se questo poteva essere già l’anno giusto? Difficile analizzare in modo oggettivo, ma abbiamo accumulato esperienza. Oggi è stata la quarta partita senza subire gol, sono tutte cose che ci torneranno utili in futuro. Il nostro obiettivo è quello di crescere ed eliminare gli errori fatti. Il lavoro di Conte si è visto molto e dobbiamo continuare su questa strada per dare soddisfazioni ai nostri tifosi. Mercato? Sottolineo che questo gruppo merita un plauso in termini di valori e non è facile migliorare squadre buone. La rosa di oggi ha dimostrato di essere ad un livello importantissimo. Messi? Giusto rispettarlo, è lì a Barcellona e credo continuerà la sua esperienza lì. Cosa accadrebbe se decidesse di cambiare? Noi dobbiamo cogliere le opportunità, non credo che questa lo sarà”