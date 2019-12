Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida contro il Genoa: "Esposito? Non bisogna caricarlo di pressione, è un 2002. Ha l'orgoglio di venire dal settore giovanile. Siamo in emergenza, risponderà al massimo in termini di impegno e speriamo anche come qualità".



SUL MERCATO - "Non sarà tanto un mercato di riparazione, ma utile per cogliere le opporunità, a mio avviso poche, che si presenteranno. Vogliamo crescere, abbiamo fatto sei mesi ad altissimo livello. Vogliamo continuare questa scalata, sappiamo che la rosa è ridotta e di conseguenza coglieremo le opportunità per essere competitivi".