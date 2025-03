Inter, Marotta: "San Siro non verrà ristrutturato, faremo uno stadio nuovo col Milan. Paz? Percorso difficoltoso"

Giuseppeha parlato a Sky Sport prima del ritorno della sfida di Champions League contro il Feyenoord:- "Dovrebbero essere definiti alcuni cavilli legali tra Milan e Inter ma nulla di preoccupante, abbiamo deciso di acquistare lo stadio e le aree adiacenti. E' un passo importante delle società perché porterà al progresso di queste aree. Dobbiamo ringraziare Oaktree, ci sarò sicuramente uno stadio nuovo nel rispetto dei target degli stadi moderni. Per i club italiani gli stadi rappresentano un gap con l'Europa, noi a Milano vogliamo essere i primi a dare l'esempio per le altre società italiane. Il governo ha promesso un commissario ad hoc per questo motivo, da uomo di calcio sono orgoglioso di questo progresso":

"La squadra mai ha raggiunto un livello tale di consapevolezza per affrontare ogni tipo difficoltà, vedi Monza e stasera. La Champions è competitiva, serve rispetto e convinzione per superare il turno"."Ho letto di questo accostamento, dobbiamo dire che è del Como e il Real Madrid ha il diritto di recompra. E' un percorso difficoltoso, è un ottimo giocatore ma abbiamo una rosa competitiva"."Fu vicino alla mia Juventus, poi scelse un'altra strada"