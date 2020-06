Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, parla di Christian Eriksen e del suo inserimento all'interno degli schemi di Antonio Conte.



L’Inter di domani sarà costruita intorno a Eriksen?

“Il danese è un gioiello, un grande giocatore. Conte è il direttore d’orchestra, è lui che deve creare il giusto equilibrio tattico. Questi due mesi sono indicativi per conoscersi meglio: vale per il calciatore, vale anche per Conte”.