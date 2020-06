Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, fa il punto della situazione sul mercato dei nerazzurri.“Sul suo futuro in questo momento è difficile pronunciarsi. Però a lui dico: resti concentrato sul presente, c’è una stagione che riprende, ci sono obiettivi da centrare, possiamo toglierci soddisfazioni, i giocatori devono essere protagonisti. Non c’è la volontà della proprietà di vendere Lautaro: è giovane, ha il futuro dalla sua ed è un elemento funzionale per Conte. Poi, certo, c’è una clausola. Non so cosa pensi il Barcellona, magari avranno anche delle alternative... IUn mercato quello dell’Inter, che punta a rendere più italiano il gruppo a disposizione di Antonio Conte. Così ai vari Barella, Sensi e Bastoni, potrebbero aggiungersi anche Tonali e Chiesa, anche se Marotta, sull’esterno della Fiorentina, mantiene molta cautela per via delle alte richieste di Commisso:Ma nell’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport non c’è solo spazio per i possibili nuovi arrivi. Il discorso, infatti, si concentra anche su Eriksen, centrocampista arrivato lo scorso gennaio che nei primi mesi non ha trovato il giusto feeling tattico:Sul giallorosso:, mentre per quanto riguarda l’uruguaiano, Marotta spiega come ci sia molta distanza nonostante la società lo tenga sotto la lente d’ingrandimento:Alla “Rosea”, Beppe Marotta, concede anche una battuta sulla cessione di Icardi al PSG: “Pochi 50 milioni più otto di bonus? Le operazioni di mercato vanno contestualizzate.Avevamo fatto una scelta progettuale anche tecnicamente, un anno fa, l’abbiamo rispettata ora”.