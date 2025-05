Inter, Marotta senza mezzi termini: "Una squadra deve prima di tutto vincere"

ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel prepartita della sfida di San Siro tra, valida come semifinale di ritorno della UEFA Champions League, dopo il 3-3 del Montjuic.- "Farfalle nello stomaco? Sicuramente è così, nelle altre occasioni la semifinale ha coinciso con le finali (ndr due con la Juventus e una con l'Inter). Questa è un’annata molto positiva, ma i primis dobbiamo riconoscere cheDal punto di vista della sostenibilità, sarà sicuramente una stagione appagante" ha spiegato il numero 1 del club nerazzurro, che nelle tre occasioni in cui è arrivato alle semifinali della massima competizione europea, da dirigente, ha sempre raggiunto l'ultimo atto - con i bianconeri a Berlino nel 2015 e a Cardiff nel 2017, con i nerazzurri nel 2023 a Istanbul.

- "Questa a una partita che è come se fosse una finale, si riparte da 0-0 e non c’è la regola dei gol in trasferta.Sono momenti indimenticabili, giornate e serate splendide non solo per noi ma anche per il movimento calcistico italiano." ha concluso Marotta.