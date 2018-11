. Il centrocampista del Brescia (classe 2000)destinato a sfidare la sua ex società bianconera una volta insediatosi nel club nerazzurro. Intantoha dichiarato in un'intervista a Tuttosport:E’ un centrocampista moderno, che risolve i problemi tattici. Tonali parte come regista basso, ma è talmente bravo che sa alzare o abbassare il baricentro della squadra in base alle esigenze del tecnico"., con cui mi sto trovando benissimo. Eugenio è un allenatore validissimo.. In ogni caso mi piacerebbe godermelo un altro po’ e centrare la promozione in Serie A anche per evitare di farmi portar via mezza squadra.Per amore intendo rispetto nell’approccio, tempi giusti, non distrarre il giocatore dal Brescia. Più che i soldi, conteranno questi aspetti:"Quando sono arrivato a Brescia Tonali faceva la mezzala e non era titolare nemmeno in Primavera... Lo notai in allenamento e chiesi al tecnico Boscaglia di portarlo in prima squadra. Ho seguito da vicino l’evoluzione di questo talento: è un regista moderno perché possiede il dinamismo della mezzala. C’è una caratteristica che non deve perdere se vuole arrivare in alto: lo spirito di servizio. Tonali ha la modestia di un mediano dai piedi quadrati e la qualità del fuoriclasse. Spero che Dio lo conservi così, ma sono ottimista perché ha due genitori esemplari.