Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il sorteggio dei calendari: "Campionato inedito, con tanti allenatori nuovi. Bisogna rispettare questi parametri, dobbiamo cogliere le opportunità. Siamo fiduciosi, abbiamo fatto ottimi investimenti. Siamo molto avanti nel lavoro".



SU LUKAKU - "Le richieste dei giocatori in molti casi - come questo - sono elevate. Abbiamo fatto un'offerta congrua e importante, anche per rispettare il suo valore di mercato. Non abbiamo concluso, monitoreremo la situazione. Non mi sbilancio".