A margine della finale di Supercoppa, l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Mediaset e affrontato anche l'argomento che riguarda il difensore nerazzurro, Milan Skriniar.



SU SKRINIAR - Non abbiamo fretta di arrivare alla conclusione. Che prenda la sua decisione con molta calma. E' professionista molto serio, il nostro ottimismo è sincero e legato a quello che l'uomo Skriniar rappresenta".



SU DE VRIJ - “Cosa gli è successo? Ma niente, sono scelte dell'allenatore. E' un altro ottimo professionista, ci sono tantissime partite. Anche lui avrà la possibilità di mettersi in mostra. In una rosa di un grande club non ci sono titolari e riserve. De Vrij è una certezza".



SULLA CORSA SCUDETTO - “Non bisogna non riconoscere il cammino straordinario del Napoli. Come risultati e prestazioni. Il Napoli ha tante chance di vincere lo scudetto. Noi abbiamo l'obbligo di crederci fino in fondo. Ci sarà un tour de force, con uso delicato e appropriato di tutta la rosa”.