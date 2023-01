Beppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Dazn del mercato nerazzurro a gennaio: “Fantasia? Nel calcio è sinonimo di creatività, ma sono valutazioni soprattutto estive. Nel mercato di gennaio, che è di riparazione, non sempre si trovano opportunità. Abbiamo massimo rispetto per la rosa a disposizione di Inzaghi”.



SKRINIAR - “Sono dinamiche tipiche del mondo del calcio, succede anche ad altre squadre. Stiamo negoziando il rinnovo, da parte nostra c’è grande disponibilità. Ottimismo? Nella vita sono sempre ottimista. Sappiamo che possiamo fare tanto, ma non l’impossibile”.