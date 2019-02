Antonio Conte è in pole position per il dopo Spalletti sulla panchina dell'Inter, ma le alternative non mancano. I tifosi nerazzurri sognano il ritorno di Mourinho o Simeone, che però sta rinnovando il contratto con l'Atletico Madrid. Invece, sempre secondo il Corriere dello Sport, Marotta sogna Allegri.



SI legge: per adesso inarrivabile perché è sotto contratto con la Juventus e perché il suo rapporto con il club bianconero non ha dato segnali di crisi, ma in corso Vittorio Emanuele sono molto attenti agli eventuali sviluppi della stagione juventina, in particolare alla Champions. Marotta ha lavorato con Max, lo considera un vincente assoluto e un eccezionale gestore di spogliatoi. Se fosse sul mercato, l'ad farebbe l'impossibile per portarlo subito alla Pinetina.