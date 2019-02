In casa Inter, nella lista di Beppe Marotta per il dopo Icardi c'è anche il nome di Edinson Cavani. L'attaccante uruguaiano, secondo Tuttosport, è considerato perfetto come chioccia per Lautaro Martinez, ma a frenare l'operazione potrebbe essere l'ingaggio: l'ex Napoli ora guadagna 10 milioni al PSG.