A pochi minuti dalla finale di Europa League contro il Siviglia, l'amministratore delegato dell'Inter,, ha dichiarato: "La finale rappresenta un traguardo importante che premia e riconosce il lavoro dei giocatori e dell'allenatore. E' un orgoglio per la società, che può tornare a sollevare un trofeo, siamo in attesa di questo momento magico. C'è la giusta motivazione, queste partite vanno affrontate con tensione, siamo pronti"."Occorrerà mantenere la tensione ma anche la lucidità, le partite ormai durano quasi 100 minuti e gli esiti vengono determinati nei minuti finali. Sono fiducioso, Conte ha esperienza in questi appuntamenti importanti. Sono molto ottimista"."E' un fiore all'occhiello. I club devono vincere, ma l'orgoglio dei dirigenti italiani è vedere vincere la Nazionale, e bisogna passare da esperienze così. Nella Juve c'era lo zoccolo duro, la premessa è che lo zoccolo duro deve rimanere in tutte le squadre che vogliono competere a livello nazionale e internazionale"."La società è presente, le dinamiche di questi giorni competono all'allenatore, affiancato anche da Lele Oriali, hanno un palmares ricco di successi. La proprietà dalla Cina sta facendo tanto per vivere nel modo giusto queste emozioni"."In quest'ultimo mese i risultati vincenti non sono frutto della casualità, ma dell'affiatamento tra l'allenatore e la squadra. Ha partecipato ai torelli, ha dato la giusta gioia di lavorare, è il giusto mood per continuare su questo solco tracciato da lui un anno fa di questi tempi".