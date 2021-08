L’Inter potrebbe regalare anche delle sorprese in queste ultime 48 ore prima della chiusura del calciomercato.Ma è sopratutto in uscita che sono attesi dei movimenti significativi. Marotta e Ausilio, infatti, hanno programmato ben 4 cessioni.: la firma è vicina, Borussia Dortmund permettendo. Lucien Agoumè, non convocato per la trasferta di Verona, ha scelto la soluzione Brest, preferendola ad altre squadre francesi e un paio italiane.In uscita c’è anche l’attaccante argentino classe 2000 Colidio, chiamato a riscattare l’ultima stagione deludente al Sint-Truiden in Belgio.