Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'amministratore dell', parla del mercato nerazzurro.Zaniolo? È un giocatore importante, uno dei giovani più interessanti del campionato italiano. Mama parlare di mercato in questo momento è prematuro, non sappiamo ancora i giocatori che saranno sul mercato”.Sanchez lo conosciamo direttamente, siamo contenti e faremo delle valutazioni mirate, dato che ne abbiamo apprezzato le qualità.Non è facile, ma il nostro processo non è rivoluzionario, bensì evolutivo e di crescita. Vogliamo alzare l’asticella e avvicinarci il più possibile alla vittoria.Finirà la stagione con il Cagliari, anche se è infortunato. Poi tornerà con noi e faremo valutazioni. Terremo conto delle dinamiche del mercato e della disponibilità di calciatori che arrivano da altre realtà calcistiche” .“L’esclusione di Eriksen? Si gioca ogni tre giorni, è normale che l’allenatore debba fare delle valutazioni. Non è una bocciatura ma una scelta figlia del turnover per gli impegni ravvicinati”.