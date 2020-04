L'Inter segue con attenzione Emerson Royal, esterno brasiliano che non ha una situazione contrattuale semplice, dato che il suo cartellino - come riportano in Spagna - risulta essere per metà del Barcellona e per metà del Betis. Ma secondo la Gazzetta dello Sport, l'inter ci starebbe ugualmente facendo un pensierino.



“Il ventunenne, in prestito al Betis dove gioca stabilmente in un 3-5-2, ha convinto anche Tite, che lo ha inserito nel giro del Brasile: oltre alle prevedibili doti in fase offensiva (anche tre reti realizzate) mostra anche una certa dedizione difensiva, su cui Conte non transige: la sua quotazione è salita fino ai 15-20 milioni di euro. Essendo un classe 1999, può essere considerato anche un investimento, una possibile plusvalenza in ottica futura”.