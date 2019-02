L'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato il giorno seguente al match contro la Fiorentina e le numerose polemiche arbitrali dal premio Il Bello del Calcio in Gazzetta: "Abbiamo subito un danno notevole, sarebbe grave se fosse irreparabile nell'economia della stagione. Si è consumato nell'epilogo, è diverso da un torto al 5': è una partita che aveva preso una china definita. Il rammarico che ho, come dirigente di calcio, è che come movimento calcistico abbiamo investito molto sulla VAR: deve essere uno strumento usato in modo razionale e scrupoloso, non bisogna confondere oggettività con soggettività. Resto deluso dallo sforzo fatto dai club."



SUL CONFRONTO IN SPOGLIATOIO - " Confronti? Si parla normalmente nei corridoi degli spogliatoi. Dico solo che va rivisto il sistema, non condanno un arbitro e non sta a me indicare un colpevole. E' un danno irreparabile per l'economia dell'Inter, spero non sia fatale per il nostro campionato. Possiamo stare ore qui, a disquisire sui protocolli: vanno rivisti e migliorati, sta agli organi competenti. Il mio rammarico è perché con la VAR servono valutazioni oggettive e nessuno può oggettivamente indicare in falloso e da rigore il gesto di D'Ambrosio. Ha dell'incredibile: è l'errore più grosso e grossolano da quando c'è la VAR, l'arbitro era anche vicino a quanto è accaduto."



SU ABISSO - "Se Abisso è stato influenzato dalle decisioni precedenti? Dovrei dimettermi se la pensassi così: se parlo di sistema da oliare, dico che bisogna prendere posizione, il sistema arbitrale deve essere assolutamente impeccabile considerato il riscontro mediatico e l'impatto nell'economia di un club calcistico." SU POLITANO E PERISIC - "L'esultanza di Politano e il gesto di Perisic? Assolutamente nessuna spaccatura, sono dietrologie pure: c'è l'esaltazione di un nostro giocatore dopo un gol."



SU WANDA - "Le parole di Wanda di ieri sera hanno rotto un equilibrio? Assolutamente no, esprimo gratitudine alla squadra, all'Inter, ai giocatori, perché abbiamo rivisto una squadra motivata e che ha giocato bene. Per quanto riguarda la questione Icardi, abbiamo speso tante parole: è giunto il momento di non parlarne più".