L'Inter richiama Paulo Dybala. L'amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta ha telefonato agli agenti dell'attaccante argentino. L'ex juventino è sotto contratto con la Roma fino al 30 giugno 2025 e ha due clausole di rescissione: una più bassa valida per l'estero da 12 milioni di euro e un'altra esercitabile in Italia. Ma in quest'ultimo caso a risultare decisivo è il volere del club giallorosso, che non ha intenzione di liberare il calciatore.



Marotta voleva informarsi sui costi dell'operazione e sulla possibilità che Dybala si potesse liberare in autonomia a costi contenuti, senza essere ostacolato dalla Roma. Sempre secondo il Corriere della Sera, dalle parole non si è passato ai fatti. In ogni caso Paulo non rinnoverà il contratto con la Roma, almeno non nell'immediato visto che la clausola sarà esercitabile fino al 31 luglio. I suoi agenti hanno solo sentito per telefono Tiago Pinto e non avvertono l'esigenza di prolungare. Già nel contratto è previsto un aumento legato al secondo anno di permanenza a Roma.