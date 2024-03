Inter, Marotta: 'Torna Zhang? Spero presto. Rinnovo Lautaro, non ci saranno problemi'

L'amministratore delegato, ha parlato a Sky Sport nel prepartita della sfida di Champions League valida per il ritorno degli ottavi di finale, contro l'Atletico Madrid. Impossibile non parlare del rinnovo di contratto di, ma anche del possibile ritorno in Italia del patron"Un club come l’Inter deve participare con l’obiettivo di andare più lontano possibile. L'impegno è difficile contro squadra spigolosa in un contesto spigoloso perché in casa loro ottengono vittorie una dietro l’altra. Sono convinto però che possiamo fare una bella partita e bella partita significa anche fare risultato”.“Alla base c’è la convinzione di entrambi di continuare. É indispensabile. Non solo è cresciuto ma è anche il capitano. Amato dai tifosi e ama l’Inter. Non ci saranno problemi".“Sono situazioni a cui non so dare una risposta. Spero prestissimo. Ci stentiamo in videoconferce spessissimo. Spero di averlo vicino presto. Siamo fieri e contenti di averlo con noi”.“L’allenatore ha una rosa con calciatori bravi e di qualità. È giusto che ponderi l’utilizzo in base alle necessità. È un gruppo di 24 giocatori che meriterebbe di giocare tutti titolariInzaghi utilizza il turnover nel migliore dei modi”.“Dobbiamo raggiungere il massimo. Dipende da noi e dagli avversari. Siamo impegnati in Champions e campionato”.