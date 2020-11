A margine della sfida contro l'Atalanta, l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, ha risposto alle domande dei giornalisti di Sky.



Quanto è importante questa partita per ritrovare fiducia?

“Sono tutte partite importanti ed esami da superare per cercare quella continuità che a seguito di situazione oggettive che quotidianamente vanno gestite, può mancare. L’allenatore non è mai nella situazione ottimale per gestire queste cose



Che squadra si aspetta di vedere in campo?

Le squadre scendono in campo per fare bene e l’allenatore è lì per motivare ed influire dal punto di vista tattico. Affrontiamo l’Atalanta con grande rispetto e con voglia di fare bene.



Quanto è difficile lavorare in emergenza?

“Lavoriamo con l’obbligo della qualità delle prestazioni, nonostante il clima anomalo incida sull’aspetto psicologico. Ieri abbiamo appreso la notizia di Padelli, Radu e Gagliardini, questo porta a degli scompensi da legare alla compressione del calendario. Molti ci lasceranno per le nazionali ed è già la seconda volta in un mese, questo incide negativamente sulle prestazioni dei grandi club”



L’Inter poteva vincerle tutte e addirittura perderne qualcuna in più

“Siamo in una situazione interlocutoria della stagione, con tanti punti a disposizione. Un consuntivo lo faremo al termine del girone di andata, ma nessuna squadra ci ha messo sotto e per questo non possiamo parlare di un’Inter rinunciataria. Ad oggi l’aspetto negativo è che prendiamo diversi gol e su questo sta lavorando Conte. Ma dobbiamo avere pazienza, più avanti ci rimetteremo in carreggiata.