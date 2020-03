Marotta si aspetta qualche risposta da Sensi. Questo è quanto scrive TuttoSport, che spiega però come l'amministratore delegato nerazzurro sia pronto a rispettare gli impegni presi col Sassuolo.



“Sensi che ha bisogno di un buon finale di stagione per non far sorgere troppi dubbi all’Inter sul suo riscatto, fissato a 25 milioni: Inter e Sassuolo hanno un patto d’onore e sicuramente verrà rispettato, ma è chiaro che Marotta si aspetti da Sensi qualche risposta in più dopo due-terzi di stagione vissuti a box”.