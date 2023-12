Giù le mani dall'Inter. All'indomani del convincente successo per 3-0 sul campo del Napoli campione d'Italia, l'amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta prova a placare le polemiche arbitrali dichiarando al Gran Galà del Calcio: "Non voglio entrare nel merito, ma la nostra è stata una vittoria limpida e trasparente. Faccio i complimenti a tutta la squadra e all'allenatore Simone Inzaghi".



SUL MERCATO - "A gennaio non faremo colpi che stravolgeranno la squadra, al massimo cederemo qualche giocatore in prestito. Sui rinnovi lo abbiamo detto più volte, sono dinamiche che affrontiamo nel momento in cui c'è volontà di prolungare il rapporto, lo faremo con calma non perdendo di vista quelli che sono gli obiettivi a breve termine, abbiamo una partita di campionato e la Champions settimana prossima che è importante. Queste sono le cose più rilevanti".