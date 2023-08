L'Inter sta lavorando con forza alla cessione di Joaquin Correa. L'attaccante argentino è da inizio mercato uno dei principali indiziati a dire addio alla formazione nerazzurra, ma soltanto nelle ultime settimane si sta animando con forza il mercato attorno a lui. Prima il Betis Siviglia, poi il Siviglia e il Lille, ma ora c'è un nuovo club che sta cercando l'affondo decisivo per l'acquisto dell'ex-Lazio: il Marsiglia.



TRATTATIVA IN CORSO - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com una trattativa fra le parti è ufficialmente partita, con contatti approfonditi già nel corso della serata di oggi. L'obiettivo dell'Inter è quello di chiudere la cessione di Correa a titolo definitivo per circa 20 milioni di euro (avendolo a bilancio ancora per oltre 16 milioni di euro) in modo da realizzare una piccola plusvalenza. Con il club francese si sta lavorando proprio per trovare l'incastro economico di non facile risoluzione.



SANCHEZ PRONTO A DIRE SI' - E se l'accordo dovesse essere trovato l'Inter è già pronta per ufficializzare il suo sostituto che, guarda caso, si intreccia sempre con il Marsiglia e sarebbe un importante ritorno per i colori nerazzurri. Proprio al club del sud della Francia, infatti, fu venduto Alexis Sanchez che tuttavia, oggi, è a tutti gli effetti svincolato. Con la punta cilena Marotta e Ausilio hanno già trovato un principio di accordo che potrà essere però formalizzato soltanto con l'addio di Correa.