. Compie oggi 18 anni una delle date più iconiche del calcio italiano:. Tanti gli sfottò per il popolo interista che ogni anno accompagnano questa data, ma per i nerazzurri c'è anche un altro. E a evidenziarlo ci ha pensato uno dei protagonisti di quella cavalcata,, sempre in prima linea per difendere i colori nerazzurri. L'ex difensore su Instagram posta una foto in cui bacia la coppa e una didascalia inequivocabile: "E a chi ha già attaccato il disco del 5 maggio 2002 ricordo solo il 5 maggio 2010: l'alba del nostro Triplete, la notte che non è ancora finita del vostro peggiore incubo... 5/5/2010".