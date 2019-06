Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, parla ancora a la Gazzetta dello Sport del nuovo corso nerazzurro, in particolare di Antonio Conte: "Conte ha la grande occasione di farsi amare per i suoi risultati. Ha tutto per riuscirci, il club lo sostiene, la tifoseria ci crede. Ovunque è andato ha saputo tirare fuori il 100% da tutti, in questo è molto simile a Mourinho anche se hanno due profili diversi. Io con lo Special One a Newcastle? Chi non vorrebbe farlo, ma i tempi non sono maturi. Se lui può tornare in Italia? Mai dire mai, ma di certo qui può andare in una squadra sola..."