Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti a margine della presentazione del calendario della Curva Nord: "Questa squadra è più forte del Milan? Non lo so, però siamo nel 2023 e mi piacerebbe continuare la tradizione perché è un bel numero. E spero che il 23 (Barella, ndr) sia decisivo", riporta FcInterNews.it.



COSA PIACE DI QUESTA INTER DI INZAGHI? - "Gioca bene, si divertono, stanno bene. C'è abbondanza e chi entra è davvero forte. Bisogna fare un plauso alla società e ai tifosi che son sempre fantastici".



UN SALUTO A SAMIR HANDANOVIC - "Ciao capitano, adesso te la godi (ride, ndr)".



COSA PENSA DEL CASO LUKAKU? - "L'indifferenza è la cosa migliore".