Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, parla in una diretta Instagram con la pagine 7 Corriere: "Se sto pensando di diventare allenatore? In Italia è difficile. Potrei iniziare solo da una squadra, cioè l'Inter, ma si deve sempre fare un po' di gavetta per aspirare a diventare allenatore della propria squadra del cuore".