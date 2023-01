Marco Materazzi ha parlato a Inter TV in vista della sfida di Supercoppa fra Milan ed Inter: "Gli attaccanti saranno decisivi, nelle due squadre. L'Inter dovrà essere brava ad isolare l'unica punta del Milan, ovvero Giroud, senza però utilizzare tutti e tre i difensori. Come si affronta Leao? Lasciargli spazio vuol dire andare a duello in corsa e non è semplice. Dovranno essere bravi i centrali ad isolare Giroud e poi anche Skriniar a scalare e magari portarlo verso l'interno che diventa meno pericoloso"