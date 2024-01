Intanto Materazzi .. nn le manda a dire .. pic.twitter.com/SpzLtxoxi6 — Julio a.c (@ZaLatan23) January 8, 2024

Le polemiche arbitrali avvelenano il duello per lo scudetto tra Inter e Juventus. L'ex arbitro Mauroha definito il mancato annullamento del gol di Frattesi contro il Verona per un fallo di Bastoni su DudaL'ex difensore nerazzurro Marcogli ha risposto con una story su Instagram, chiedendo se fosse in ferie quando non era stato fischiato un: "Visto che vi sentite tutti fenomeni, da oggi siete pregati di parlare tutte le domeniche! Grazie e Forza Inter sempre".