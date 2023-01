Intervistato da Sportweek, l'ex difensore dell'Inter, Marco Materazzi, fa gli auguri al suo ex allenatore, José Mourinho. Ai tempi dell'Inter, i due, hanno raggiunto insieme numerosi traguardi.



"Non ci ha mai fregati. Mai presi in giro. Ci hai sempre detto tutto guardandoci dritto negli occhi. Ci facevi sentire troppo forti, tutti. Hai avuto solo un torto, mister: andartene. Con te quell'Inter avrebbe vinto chissà per quanto. Che cazziatone mi hai fatto quando me ne sono andato dalla partitella? Ma avevo segnato un golden gol...Tu sei così, non ti frega neanche il tempo!”.