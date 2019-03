Intervistato da TuttoSport, Marco Materazzi esprime la propria opinione sullo stadio Meazza.



"È casa mia perché ho avuto la fortuna di poterci giocare, è uno stadio incredibile, per me il migliore. Lo terrei così anche come museo perché San Siro è San Siro. Chiesa? E' una forza della natura, che merita ciò che sta raccogliendo . Poi quello che sarà il futuro lo può sapere solo lui perché la sua volontà sarà determinante. Sarebbe anche pronto al grande salto però è in una grande piazza che lo ha cresciuto e ora può avere l'opportunità di spiccare il volo, però sarà lui a decidere quando e come".