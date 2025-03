Inter, Matias Mancuso "prestato" alla Nazionale di Spalletti: fra Casadei e l'Uruguay aveva già stregato Inzaghi

disi sta allenando ad Appiano Gentile sui campi sportivi dell'e nell'allenamento del lunedì in vista della gara di andata dei quarti di finale di Nations League che si disputerà giovedì 20 marzo a San Siro contro la Germania il Commissario Tecnico ha utilizzato, per completare l'organico, anche un baby talento del settore giovanile interista. Si tratta diche in stagione si sta alternando fra Under 18 e Under 17.- Mancuso, probabilmente l'unico ruolo in cui, realmente, non è mai stato utilizzato in carriera., ma più volte Matias ha dichiarato di preferire un ruolo più dao da esterno mancino per poter essere più vicino alla porta avversaria.

il 15 marzo 2007 ma da genitori Uruguayani con chiare origini italiane. Da tempoche lo premiano. Lui però non ha mai dimenticato le origini uruguaiane dei genitori e ha confermato che,Il suo idolo?e come lui vorrebbe vincere un giorno ilMatias inizia a giocare a pallone giovanissimo quando ancora. Nelgiocava il fratello, di poco più grande di lui e i dirigenti del club hanno fatto uno strappo alle regole per poter permettere ai due fratelli di scendere in campo insieme. L'Inter lo nota qualche anno più tardi e, dopo un provino tenuto segreto fino all'ultimo dal padre, lo tessera facendogli vestire sempre la maglia nerazzurra.

Appena compiuti i 16 anni, i dirigenti interisti lo avevano blindato con il primo contratto da professionista, ma oggi il suo contratto è in scadenza con il club nerazzurro che è pronto a rinnovare l'intesa.infatti lo ha già notato e, più volte, lo hanel corso degli allenamenti. Del resto le emozioni più belle le ha raccontate lui stesso: "