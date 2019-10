Una cosa è certa: a centrocampo l'Inter piazzerà almeno un colpo in entrata. La coperta è corta e lo si è visto nelle ultime partite. Conte vuole una rosa più profonda e allora, a due mesi dal mercato di riparazione, si studiano i nomi: in cima alla lista del tecnico ci sono Nemanja Matic e Arturo Vidal, entrambi in uscita rispettivamente da Manchester United e Barcellona. La Gazzetta dello Sport riferisce come, in caso di cessione a centrocampo, possano arrivare anche entrambi. Il sogno (al momento proibito) è ​Donny van de Beek dell'Ajax.