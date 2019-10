Antonio Conte ha inviato un messaggio molto chiaro, Beppe Marotta e Piero Ausilio lo hanno raccolto e proveranno ad accontentare le richieste del tecnico per mantenere l'Inter competitiva fino alla fine nella corsa per lo scudetto. La doppia sconfitta ravvicinata con Barcellona e Juventus ha evidenziato come il vero limite alle ambizioni del club nerazzurro sia una panchina non ancora all'altezza delle squadre che concorrono per gli obiettivi più importanti. Il mercato di gennaio può venire in soccorso in tal senso e tra i calciatori nel mirino ci sono centrocampisti di esperienza che aggiungano carisma e personalità, soprattutto per le partite da dentro o fuori.



FATTORE CONTE - Oltre al nome di Rakitic, un pallino di vecchia data che può tornare prepotentemente d'attualità alla riapertura delle trattative è indubbiamente Nemanja Matic, da tempo ai margini del progetto nel Manchester United, che gli ha concesso da inizio stagione solo 160 minuti in campionato e due presenze da titolare in Europa League. Ma che soprattutto non appare intenzionato ad affrontare alcun discorso per prolungare il contratto in scadenza a giugno 2020, offrendo ai club interessati un'occasione interessante in vista di gennaio. Trentun'anni compiuti ad agosto, il serbo ha già lavorato con Conte al Chelsea e il fatto di aver trattato con lo United già Lukaku e Sanchez in estate ha aperto un canale privilegiato per l'Inter, disposta a mettere sul piatto un indennizzo minimo.



OSTACOLO INGAGGIO - Restano da capire le intenzioni dei Red Devils, che a gennaio potrebbero decidere di intervenire in entrata per rinforzare proprio il reparto di centrocampo e soprattutto quelle del calciatore, che percepisce un ingaggio molto importante, di oltre 7 milioni di euro netti, e dovrebbe concedere inevitabilmente uno sconto ai nerazzurri per condurre in porto l'affare.