Inter, Matri stronca Taremi: “È goffo nei movimenti. Aspettative alte ma non si è mai inserito”

La prestazione da dimenticare dell’attaccante iraniano nel ritorno dellapersa dalla sua, contro il– l’ennesima prova scialba dell’ex– ha portato ormai anche i suoi ultimi sostenitori a scendere dal carro del bomber. Arrivato in estate ae strappato proprio al Milan, che quindi ha puntato ancora su, Taremi ha deluso l’ambiente nerazzurro che ora si chiede quale possa essere il futuro di un giocatore che hae ha anche un ingaggio pesante., di cui due dal dischetto, e una sola in campionato. L’apporto di quella che, sulla carta, avrebbe dovuto essereè stato nullo. L’iraniano si è fatto anche scavalcare danelle gerarchie dietro alla coppia formata dae, schierato da titolare nella semifinale di ritorno, haancora. Se si fa eccezione per una buona sponda a favore dell’argentino,, è parso ancora fuori dalle trame dei nerazzurri e più volte è sembrato fuori forma, molle e con un atteggiamento tra l’impaurito e il distratto.

Della sua serata da dimenticare se ne sono accorti i tifosi che l’hanno contestato ma anche i commentatori. Tra questi c’era anche, ex attaccante die ora commentatore per SportMediaset. La punta ha criticato duramente l’ex Porto: "Le aspettative su Taremi eranoper quanto aveva fatto nel campionato portoghese, ma ancora. Anzi, vi dico che. L'Inter dipende tanto da Thuram e Lautaro, come l'assenza di Calhanoglu che, quando non gioca, pesa tanto".