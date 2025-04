Parma-Inter, le ultime: Calhanoglu provato mezz'ala e Lautaro verso il posto da titolare

Quella di oggi è stata una mattinata di esperimenti ad Appiano Gentile, partita anche da qualche esigenza:. Ma Frattesi domani sarà regolarmente convocato ed è quasi scontato che possa partire titolare al Tardini.

L’altro esperimento, invece, riguarda Carlos Augusto, che per l’occasione è stato provato sulla corsia di destra. È probabile che. Una cosa abbastanza singolare se pensiamo che il tecnico può comunque contare anche su Zalewski e Pavard, ma evidentemente si fida poco della fare difensiva del polacco, mentre il francese sarà più utile da terzo.

Per quanto riguarda Dumfries, invece, ci sono aggiornamenti che non rendono felice né il tecnico né la società. Il problema dell’olandese non solo non è migliorato, ma i tempi di recupero sembrano essersi allenati di un bel po’ e pare che neanche la gara di ritorno di Coppa Italia contro il Milan sia più un obiettivo concreto per il suo completo recupero.che a questo punto. Uno stop, quello dell’esterno, che complica non poco i piani dell’Inter e di Inzaghi.

Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.