Inter, maxi-assalto dell'Al-Hilal per Barella: perché 35 milioni a stagione non bastano

Arrivano sirene arabe, ma, come Ulisse, ha pronti i tappi nelle orecchie. Si può riassumere in questo modo quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, che racconta di come l', una delle quattro società arabe sotto il diretto controllo del ricchissimo PIF, abbia messoper affrontare senza sfigurare il Mondiale per Club in programma in estate.- Non ci sarebbe ancora nulla di avviato, ma solo una decisa intenzione di lanciare l'offensiva da qui alla fine della primavera. L'Al-Hilal, che ha preso nel tempo tanti giocatori ex Serie A come Sergej Milinkovic-Savic e Kalidou Koulibaly, ha appena salutatoe dunque ha molto spazio in rosa, sia a livello tecnico sia per quanto riguarda il monte ingaggi. Per intenderci,- Accettando questa faraonica proposta che sarebbe in arrivo, Barella, già l'italiano più pagato della Serie A,(per adesso il record è nelle mani di Pellè con 15 milioni l'anno), con un assegno stagionale da. Che sono le stesse che lo legano all'Inter fino al 2029 dopo l'ultimo rinnovo firmato nel 2024, a 6,5 milioni l'anno.- Per il momento, spiega la Rosea,Ha già respinto la corte di diversi top club europei ed è pronto a fare lo stesso anche con le ricche offerte in arrivo da Oriente,Lato Inter? Non c'è nemmeno da discutere: Nicolò è un pilastro della rosa,, nemmeno per le sconfinate casse dei sauditi.