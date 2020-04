Secondo La Gazzetta dello Sport, Sebastiano Esposito cresce bene in campo come fa il suo valore economico sul mercato. L'Inter lo considera intoccabile per la prossima estate, se non in prestito; dovesse fare un prezzo, avrebbe già sul tavolo alcune offerte da 20 milioni per il gioiellino classe 2002 che Conte ha fatto esibire più volte quest'anno.