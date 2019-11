Walter Mazzarri si è consegnato all'Inter di Conte utilizzando uno scorretto approccio alla gara. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport nell'analizzare la sfida tra granata e nerazzurri.



“Naturalmente la differenza di uomini e idee è troppo netta, al momento, per immaginare un risultato diverso. Ma si poteva pensare a qualche accorgimento, a limitare i danni, invece di concedersi alla strategia preferita dei nerazzurri. S’è visto tutto chiaramente, ma per una volta le statistiche danno una mano: il Toro ha avuto il 58% del possesso, il 65% del vantaggio territoriale e un baricentro bello alto come l’atteggiamento del fuorigioco. Parametri per analisti tattici che possono essere sintetizzati così per la gente comune: il Toro ha fatto il gioco dell’Inter. Non aspettava altro, Conte, che restare coperto, far avanzare i rivali, spezzare la loro manovra e far male con ripartenze in velocità”.