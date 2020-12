Intervistato da fcinter1908.it, l'ex nerazzurro, Sandro Mazzola, analizza il complicato momento dell'Inter e spiega come ai suoi temi, Helenio Herrera, risolvesse alcune criticità di campo.



“Come ci si riprende da una caduta così importante? Noi avevamo un sistema: Herrera ci faceva vedere la partita, interrompendo ogni tanto per farci parlare e farci analizzare gli errori. Le prime volte, dicevamo che era un matto: ‘Questo è un rompico…’, dicevamo. Poi, dopo un po’, siamo arrivati alla conclusione che aveva ragione, perché analizzare gli errori ci dava più lucidità anche per il futuro. Parlarsi è sempre la cosa migliore”.