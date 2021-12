Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, la grande bandiera dell'Inter, Sandro Mazzola, elogia quello che fu il lavoro di Gigi Simoni, che al primo anno sulla panchina nerazzurra riuscì a vincere una Coppa Uefa.



Dopo Invernizzi c’è stato solo un allenatore, Mourinho, in grado di vincere al primo anno di Inter: come mai?

«Beh se parliamo di scudetto sì. Però Gigi Simoni ci ha portato nel 1998 in vetta all’Europa nella sua stagione iniziale: 3-0 sulla Lazio, finale di Coppa Uefa al Parco dei Principi di Parigi. Io spinsi molto su Massimo Moratti per far sedere Gigi sulla nostra panchina. Ero dirigente addetto appunto alle questioni tecniche: Massimo, ricordo, voleva orientarsi su un allenatore di caratura mondiale perché avevamo preso il Fenomeno Ronaldo, chiedeva un gioco all’altezza».