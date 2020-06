Intervistato da Chi, l'ex attaccante dell'Inter, Sandro Mazzola, ha parlato del suo incontro con Padre Pio, un momento che lo stesso Mazzola definisce incredibile.



“Ho incontrato Padre Pio una volta, nel 1965 e l’incontro è stato uno dei momenti più incredibili della mia carriera. E ancora adesso quando lo ricordo mi lascia senza parole. L’Inter era nella fase di ritorno del campionato 1964/1965. Era la prima volta in cui la squadra del Foggia giocava in serie A. L’avevamo già incontrata a settembre a San Siro e avevamo vinto. Il ritorno era programmato per domenica 31 gennaio. Il giorno prima, il nostro allenatore, Helenio Herrera, pensò di andare a San Giovanni Rotondo, che dista da Foggia una quarantina di chilometri, con tutta la squadra. Padre Pio era seduto con altri confratelli e noi avevamo praticamente occupato tutto il corridoio che portava al salottino dove riceveva gli ospiti. Quando gli spiegarono che la squadra dell’Inter era venuta a fargli visita, rispose: ‘E che ci fanno qua? Tanto con il Foggia perdono. Ma vinceranno il campionato’. Perdemmo 3-2. E fu una partita storica. Ma alla fine, proprio come aveva detto Padre Pio, vincemmo lo scudetto, dando tre punti di distacco al Milan”.