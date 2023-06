Sandro Mazzola, ex attaccante dell'Inter con cui vinse due Coppe dei Campioni consecutive nel 1964 e nel 1965, a parlato a Libero a poche ore dalla finale di Champions League tra i nerazzurri e il Manchester City, rispondendo così a chi dà per favoriti gli inglesi di Pep Guardiola: "Me ne presenta uno di questi scienziati? È pieno di ignoranti di calcio. City? Non conosco questa parola, cosa significa? Scherzi a parte, anche il Real era una squadra fortissima nel 1964, eppure come finì?. In 90 minuti di calcio spesso non vince la squadra più ambiziosa e forte, ma la più furba".



ATTACCANTI NERAZZURRI - "Lautaro non ha gli anni che avevo io nel ’64, ma può ripetere quello che feci io al Prater: doppietta e coppa a Milano. Avrei messo Lukaku al posto di Dzeko dall’inizio. È un Frecciarossa, chi lo ferma?".



HAALAND - "Non conosco questo signore. Conosco soltanto Onana, Acerbi, Bastoni e altri bravi ragazzi".