COMPLEANNO



Due anni di Inter Media House!



Tante novità per oltre 25 milioni di follower in tutto il mondo, l’inizio di un percorso #NotForEveryone per valorizzare sempre di più l’esperienza dei tifosi! pic.twitter.com/wIKQsJqXi9 — Inter (@Inter) September 30, 2019

: tante novità per oltre 25 milioni di followers in tutto il mondo, l’inizio di un percorso #NotForEveryone per valorizzare sempre di più l’esperienza dei tifosi.