Nessuno come l'Inter in Italia. La relazione dell'osservatorio calcistico del Cies sulla media di presenze allo stadio nel quinquennio 2013-2018, infatti, posiziona i nerazzurri al primo posto assoluto in Italia, il ventitreesimo nella classifica totale, con 46.654 spettatori medi. Alle posizioni 32 Milan, con 41.495, e 42 Juve, con 38.778 spettatori medi. Domina la classifica generale il Borussia Dortmund (80.230 spettatori), seguita da Manchester United, Barcellona, Bayern Monaco e Real Madrid.